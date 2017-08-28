В ночь на 27 августа у входа в пролив Босфор разломился пополам сухогруз Leonardo, неоднократно перевозивший ильменит для завода Титан в аннексированный Крым через керченский порт Камыш-Бурун. Об этом сообщает BlackSeaNews.

"Судно шло в балласте (без груза) из Ростова-на-Дону в турецкий порт Тузла – после того, как 8 августа 2017 доставило очередной груз 3000 тонн ильменитовой руды из турецкого порта Самсун в порт Камыш-Бурун. В настоящее время кормовая часть судна находится у турецкого побережья – доставлена туда турецкими спасателями на буксире", – говорится в сообщении.

Отмечается, что старый 42-летний сухогруз советской постройки (тип "Сормовский") в 2011 году был продан Укрречфлотом турецкому владельцу.

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В августе 2015 года судно было занесено в сирийский черный список США, в конце 2016-го – в крымский черный список Майдана иностранных дел.