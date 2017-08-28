Побережье Британии накрыл "химический туман"

Свыше сотни человек попали в больницу после того, как побережье Восточного Сассекса в Великобритании окутал неизвестный "химический туман". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой The Guardian.

Население Бирлинг Гепа, что вблизи меловых скал Seven Sisters, было эвакуировано экстренной службой после того, как люди пожаловались на проблемы с дыханием, раздражение глаз и горла около 17:00 в воскресенье.

Полиция заявила, что неизвестный "химический туман", пришедший с моря, привел к тому, что люди, которые живут у побережья от Истбурна до Бирлинг Гепа, вынуждены были обратиться за помощью в больницу. За медицинской помощью обратились более 100 человек.

Полиция призвала людей в этом районе закрывать двери и окна.

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Пожарно-спасательная служба Восточного Сассекса заявила, что "химический инцидент" продолжается.