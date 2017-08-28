Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Ущерб от пронесшегося по США урагана "Харви" может превысить $40 млрд

Ущерб от пронесшегося по США урагана "Харви" может превысить $40 млрд

Ущерб от пронесшегося по США урагана "Харви" может превысить $40 млрд
Наводнение в Хьюстоне / Фото: Twitter

Сила урагана достигла четвертой категории

28.08.17 233
100

Ущерб, нанесенный экономике США сильнейшим за 12 лет ураганом "Харви", может превысить $40 млрд. об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на CNN.

По оценке исследовательской компании CoreLogic, обнародованной еще на прошлой неделе, ущерб от урагана может составить $39,6 млрд, если он достигнет третьей категории. Между тем его сила выросла до четвертой категории, снизившись затем до первой. При этом Техас ждет еще несколько дней сильнейших ливней, которые могут привести к серьезным наводнениям.

Ураган "Харви" обрушился на побережье Техаса в ночь на 26 августа. Максимальная скорость ветра достигала 215 км/ч. Более 300 тыс. человек остались без электричества, разрушены множество домов, три человека погибли, в штате введен режим стихийного бедствия.

Ряд крупных нефтеперерабатывающих заводов, на которые приходится около 10% всех мощностей в стране (около 2,26 млн баррелей в сутки), приостановили работу.

Пока власти США не дают предварительных оценок ущерба от урагана. На настоящий момент самым разрушительным ураганом в истории штата стала "Катрина", в 2005 году практически разрушившая город Новый Орлеан и унесшая свыше 1,8 тыс. жизней. Материальный ущерб тогда составил $125 млрд.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Мигранты прорыли тоннель из Мексики в Сан-ДиегоВолкер: Вопрос предоставления Украине летального оружия рассматривается на высшем уровнеХьюстон может быть затоплен

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 24015
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 1874
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 3206
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 692
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2379
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 945
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1192
  1. За продажу б/у вещей теперь придется платить налог 14654 / 15826
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 9459 / 24015
  3. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Межигорья 4562 / 5120
  4. Белые мыши. Творческая не элита России 1727 / 1837
  5. Попить вина с чиновницей АМКУ стоит более 5 тысяч гривен 1690 / 1893
  6. СМИ: Охрану Ким Чен Ына обеспечивают экс-сотрудники КГБ 1412 / 1621
  7. В центре Донецка в День Независимости играл гимн Украины 1276 / 2330
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 91 / 24015
  2. За продажу б/у вещей теперь придется платить налог 32 / 15826
  3. Белые мыши. Творческая не элита России 14 / 1837
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Межигорья 13 / 5120
  5. Замок в петле. О чем может рассказать Каменец-Подольская крепость 6 / 1038
  6. Сдайте ключ. Как Новоград-Волынский ищет и теряет туристов 6 / 2406
  7. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 5 / 7448
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.