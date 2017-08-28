Военные патрули останутся на улицах городов Бельгии минимум до 2020 года

Руководство бельгийской армии не ожидает, что военные исчезнут с улиц городов страны в ближайшие годы. Об этом заявил командующий сухопутных войск Бельгии, генерал-майор Марк Тис, передает Европейская правда со ссылкой на De Standaard.

Армия не ожидает, что уровень террористической угрозы снизится в ближайшее время, и учитывает, что операция Vigilant Guardian, в рамках которой улицы бельгийских городов патрулируют военные, будет продолжена минимум до 2020 года.

Патрулирование улиц будет комбинироваться с постоянными тренировками и учениями военных.

"Мы должны быть готовы и достаточно обучены для наших задач. Но наша самая главная задача – люди. В среднем каждый солдат патрулирует улицы по шесть месяцев. Мы стремимся уменьшить этот срок на треть", – отметил Тис.

По мнению генерала, патрульные военные должны больше перемещаться по городу и меньше времени проводить на постоянных постах у зданий стратегического значения.

В Бельгии военные патрулируют улицы городов с 2015 года.

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Напомним, 25 августа в центре Брюсселя выходец из Сомали напал с ножом на трех солдат, которые патрулировали улицы, ранив двух из них. Военные застрелили нападавшего.