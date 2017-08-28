Столтенберг: Евросоюз нуждается в НАТО

Общая для стран ЕС оборонная политика не может конкурировать с Альянсом

Европейский Союз зависит от Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью польской газете Rzeczpospolita, передает Европейская правда.

Комментируя заявления о необходимости общей для ЕС оборонной политики, он подчеркнул, что она может лишь дополнить возможности Альянса.

"Мы хотим больше европейских сил, больше современного оружия и оборудования, больше расходов на оборону, меньше фрагментарности. Мы должны избегать дублирования и создания европейского командования или европейской армии. А также риторики, что Европа справится и без НАТО", – отметил Столтенберг.

Он напомнил, что после Brexit уже две страны с крупнейшими расходами на оборону не будут входить в ЕС, а тремя из четырех боевых групп на восточном фланге НАТО будут руководить страны, которые не являются частями Евросоюза.

"Поэтому в ЕС нет возможности справиться без помощи тех членов НАТО, которые не входят в ЕС", – сказал генсек.