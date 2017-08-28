Подозреваемые в терактах в Испании готовили еще 10 атак, – СМИ

Подозреваемые в терактах в испанской Каталонии собирались устроить еще 10 взрывов в местах массового скопления людей. Об этом сообщает издание La Razon, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, передает РБК-Украина.

По информации журналистов, подозреваемые планировали начинить взрывчаткой рюкзаки и совершить еще 10 террористических атак.

Именно такие рюкзаки использовались во время теракта в Манчестере 22 мая во время концерта певицы Арианы Гранде, унесшего жизни 22 человек, пишет La Razon.

Напомним, 17 августа на бульваре Рамбла в Барселоне фургон въехал в толпу людей, в результате чего погибли 16 человек, и более 100 получили ранения. Позже, в ночь на 18 августа, в городе Камбрильсе террористы на фургоне совершили наезд на пешеходов, после чего были ликвидированы в результате спецоперации полиции. Через несколько дней каталонская полиция ликвидировала главного подозреваемого в организации и совершении теракта в Барселоне – Юнеса Абуяакуба. Задержаны четверо подозреваемых.