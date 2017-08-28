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Главная » Мир » Немец совершил самое большое количество убийств после Второй мировой войны

Немец совершил самое большое количество убийств после Второй мировой войны

Немец совершил самое большое количество убийств после Второй мировой войны
Иллюстрация из открытых источников

По словам представителя полиции, результаты следствия поражают

28.08.17 1233
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В ФРГ новое расследование в отношении осужденного в 2015 году серийного убийцы Нильса Хегеля, работавшего медбратом, подходит к завершению, установлена его причастность к смерти более 80 человек.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Bild.

На сегодняшний момент следствию удалось установить, что Хегель ответственен за убийство 84 пациентов в городах Дельменхорст и Ольденбург (федеральная земля Нижняя Саксония) в период с 2000 по 2005 гг. Это самое большое число серийных убийств, совершенных в ФРГ одним человеком после Второй мировой войны.

По словам представителя полиции, результаты следствия поражают.

В феврале 2015 года суд признал виновным мужчину в убийстве шести пациентов, его приговорили к пожизненному заключению. На суде обвиняемый признался, что в реанимационных отделениях больниц в Дельменхорсте и Ольденбурге вызвал остановку сердца у 90 пациентов.

Бывший медбрат, по его признанию, делал смертельную инъекцию, чтобы пациенты попали в реанимацию. Затем начинал их реанимировать. Следствие считает, что таким образом он хотел создать себе репутацию медика, который спасает пациентов, находящихся при смерти. Свое первое убийство медбрат совершил в феврале 2000 года в клинике города Ольденбург, а последнее - 24 июня 2005 года.

Преступные действия Хегеля заметил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациент выжил после инъекции. Медбрат был осужден на 7,5 лет за покушение на убийство.

Масштаб преступлений стал ясен только десять лет спустя. Полиция продолжила изучать дела умерших пациентов клиник, где работал Хегель. Власти эксгумировали более 100 тел и нашли в них следы лекарств.

Напомним, двух членов банды белорусских "черных риэлторов" расстреляют.

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