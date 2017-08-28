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Главная » Мир » Россия потеряла 50 миллионов русскоязычных

Россия потеряла 50 миллионов русскоязычных

Россия потеряла 50 миллионов русскоязычных
Вячеслав Никонов. Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке сетует на смену поколений

28.08.17 166
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За последние 25 лет количество людей в мире, владеющих русским языком, сократилось на 50 млн.

"С момента распада Советского Союза мы потеряли 50 миллионов русскоязычных. Эта тенденция продолжается. Старшее поколение за 25 лет ушло. Оно было поголовно русскоязычным. Пришло молодое поколение", – цитирует председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслава Никонова  Интерфакс.

По его словам, значительные потери в числе говорящих по-русски связаны с тем, что в школах многих стран бывшего СССР, в особенности – в Восточной Европе, русский язык был обязательным для изучения в школах. "Сейчас этого нет практически нигде", – отметил Никонов.

Напомним, каждый двадцатый гражданин Украины считает себя русским.

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