Цукерберг надеется, что его дочери не придется взрослеть слишком быстро

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг рассказал, что у него родилась дочь.
Об этом стало известно на официальной странице Марка в Facebook.
В сообщении говорится, что Марк и Присцилла решили назвать свою дочь Август.
"Присцилла и я так счастливы приветствовать нашу дочь Август в этом мире. Мы написали ей письмо о мире, в котором, надеемся, ей предстоит взрослеть, но также надеемся, что взрослеть не слишком быстро", - пишет счастливый отец.
Напомним, Цукерберг уходит в декретный отпуск.