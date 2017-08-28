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Главная » Мир » Цукерберг надеется, что его дочери не придется взрослеть слишком быстро

Цукерберг надеется, что его дочери не придется взрослеть слишком быстро

Цукерберг надеется, что его дочери не придется взрослеть слишком быстро
Фото из открытых источников

У основателя Facebook появилась Август

28.08.17 77
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Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг рассказал, что у него родилась дочь.  

Об этом стало известно на официальной странице Марка в Facebook. 

В сообщении говорится, что Марк и Присцилла решили назвать свою дочь Август. 

"Присцилла и я так счастливы приветствовать нашу дочь Август в этом мире. Мы написали ей письмо о мире, в котором, надеемся, ей предстоит взрослеть, но также надеемся, что взрослеть не слишком быстро", - пишет счастливый отец. 

Напомним, Цукерберг уходит в декретный отпуск.

 

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