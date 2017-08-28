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Главная » Мир » Более четырех миллиардов евро из Германии перевели домой мигранты
Более четырех миллиардов евро из Германии перевели домой мигранты
Иллюстративное фото

Более четырех миллиардов евро из Германии перевели домой мигранты

Это крупнейшая сумма за всю историю ФРГ с момента объединения

28.08.17 245
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Трудовые мигранты, работающие в Германии, в 2016 году перевели домой 4,2 миллиарда евро.

Это крупнейшая сумма за всю историю страны с момента объединения в 1990 году.

Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на немецкое издание WirtschaftsWoche.

Больше всего средств мигранты перевели в Турцию — около 800 миллионов евро. Интересно, что объем переводов в Сирию за 2016 год вырос сразу в четыре раза — с 18 до 67 миллионов евро.

Напомним, самой старой беженке в мире отказано в убежище в Швеции.

 

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