Более четырех миллиардов евро из Германии перевели домой мигранты

Это крупнейшая сумма за всю историю ФРГ с момента объединения

Трудовые мигранты, работающие в Германии, в 2016 году перевели домой 4,2 миллиарда евро.

Это крупнейшая сумма за всю историю страны с момента объединения в 1990 году.

Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на немецкое издание WirtschaftsWoche.

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Больше всего средств мигранты перевели в Турцию — около 800 миллионов евро. Интересно, что объем переводов в Сирию за 2016 год вырос сразу в четыре раза — с 18 до 67 миллионов евро.

Напомним, самой старой беженке в мире отказано в убежище в Швеции.