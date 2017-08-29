Северокорейская ракета пролетела над Японией

Северная Корея осуществила запуск неопределенной ракеты, которая пролетела 2700 км в восточном направлении, в том числе над территорией Японии. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает Reuters, передает Украинская правда.

"Северная Корея запустила неизвестный снаряд во вторник из региона у ее столицы, Пхеньяна, в восточном направлении от ее восточного побережья", - цитирует агентство сообщение.

Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что ракета была запущена из района Сунан недалеко от северокорейской столицы незадолго до 6 утра (по местному времени) и пролетела 2700 км, достигнув высоты около 550 км.

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По мнению экспертов, это могла быть ракета средней дальности Hwasong 12.

Японские военные не пытались сбить ракету, которая пролетела над территорией страны в 6:06 утра по местному времени.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что он сделает все возможное, чтобы защитить народ Японии после того, как ракета пролетела над территорией страны.

"Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы надежно защитить жизни людей", - заявил Абэ журналистам по дороге в свой офис для проведения чрезвычайных встреч по поводу ракетного запуска.

Главный секретарь кабинета министров Японии Йошихид Суга назвал запуск ракеты Северной Кореей, которая пролетела над территорией Японии, беспрецедентной и серьезной угрозой восточноазиатскому архипелагу.

В связи с запуском северокорейской баллистической ракеты Совет безопасности ООН во вторник, 29 августа, соберется на экстренное заседание.

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Об этом сообщило министерство иностранных дел Южной Кореи, передает Интерфакс-Украина.

"Южная Корея, США и Япония совместно обратились с просьбой к Совету безопасности ООН о проведении экстренного заседания в связи с острой угрозой миру и безопасности", - говорится в заявлении министерства.