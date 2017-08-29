Эстония отказала в аккредитации пропагандистам "России сегодня"

Эстония отклонила запрос на аккредитацию сотрудников информационного агентства "Россия сегодня", которое должно было освещать неофициальные встречи глав МИД стран Европейского союза в Таллинне 7-8 сентября.
Об этом говорится на официальном сайте платформы Совета Европы в защите журналистики и безопасности журналистов.
Запросы были поданы корреспондентом из Брюсселя Владимиром Добровольским и московскими журналистами Марией Киселевой и Анастасией Седельниковой.
Эстонские власти не объяснили причин отказа. Первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков заявил, что "агентство сталкивается с такими ограничениями в освещении событий на высшем уровне в ЕС впервые".