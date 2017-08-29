Трамп пообещал оберегать страны Балтии

В Вашингтоне "очень беспокоятся" о балтийских государствах в свете совместных военных учений РФ и Китая в Балтийском море, которые прошли в конце июля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, который находится с визитом в Америке, передает DW.

"Мы очень оберегаем этот регион", - сказал Трамп.

По его словам, США и их союзники смогут справиться с любой угрозой. При этом Трамп добавил, что считает Балтийский регион "очень важной частью мира", где у США имеются "прекрасные друзья".

"Мы должны быть очень внимательными с масштабными учениями, огромными передвижениями военных, чтобы не спровоцировать случайностей или проблем, потому что мы знаем, что проблемы могут возникнуть откуда угодно", - заявил Ниинисте.

Президент Финлядии также отметил, что необходимо углублять диалог между Россией и НАТО.

Напомним, в сентябре 2017 года военнослужащие США и Финляндии проведут совместные учения близ берегов Швеции. В это же время (14-20 сентября) состоятся совместные маневры армейских частей РФ и Беларуси "Запад-2017".