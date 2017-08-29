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Главная » Мир » Фото В Кабуле неподалеку от посольства США прогремел взрыв

Фото В Кабуле неподалеку от посольства США прогремел взрыв

<span class="label red">Фото</span> В Кабуле неподалеку от посольства США прогремел взрыв
Фото: twitter.com/TOLOnews

Один человек погиб, восемь получили ранения

29.08.17 20
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В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв у ворот одного из банков, неподалеку от которого расположено посольство США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновников, передает Укринформ.

Представитель министерства внутренних дел страны Наджиб Дениш отметил, что взрыв произошел при входе в отделение Кабульского банка.

В министерстве здравоохранения отметили, что один человек погиб и еще восемь получили ранения, но количество жертв может возрасти.

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