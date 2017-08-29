В США испытали атомные бомбы без боевого заряда

Американские военные оценили неядерные функции оружия и способности самолета по его доставке

Национальным управлением ядерной безопасности Департамента энергетики США (NNSA) в Неваде были проведены квалификационные испытания тяжелой бомбы B61-12. Несмотря на то, что они состоялись еще 8 августа, известно об этом стало только сейчас, передают Ведомости.

В ходе испытаний с самолета F-15E были сброшены две бомбы, не имевшие боевого заряда. Таким образом, американские военные оценили неядерные функции оружия и способности самолета по его доставке.

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Первый подобный квалификационный тест состоялся в марте. Он открыл серию испытаний, которая будет проводиться на протяжении следующих трех лет. Замдиректора NNSA по оборонным программам Фил Кэлбос пояснил, что испытания проводятся в рамках "программы продления жизни B61-12", она идет по графику, а сами бомбы доказывают свою эффективность.

Напомним, Соединенным Штатам придется забрать ядерное оружие, размещенное в Германии, в случае победы Социал-демократической партии на выборах в Бундестаг.