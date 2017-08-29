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Главная » Мир » Трамп не стал называть Россию угрозой безопасности

Трамп не стал называть Россию угрозой безопасности

Трамп не стал называть Россию угрозой безопасности
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

По мнению американского президента, мир только бы выиграл от хороших отношений США и РФ

29.08.17 141
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Президент США Дональд Трамп отказался назвать Россию угрозой безопасности, однако считает такой угрозой несколько других стран. Об этом он заявил на совместном с президентом Финляндии Саули Ниинисте брифинге в Вашингтоне, передает The Hill.

"Я считаю, что многие страны представляют угрозу безопасности, к сожалению, когда вы видите то, что сегодня происходит в мире", – ответил Трамп финской журналистке, которая спросила, считает ли он Россию угрозой безопасности.

В то же время он отметил, что для США было бы полезно иметь хорошие отношения с РФ в интересах "мира во всем мире".

"Надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией. Я говорю это громко и ясно, я говорил это много лет… Я верю, что когда-нибудь это произойдет. Это большая страна, это ядерная страна", – добавил Трамп.

Напомним, во время брифинга с президентом Финляндии Саули Ниинисте президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне "очень беспокоятся" о балтийских государствах в свете совместных военных учений РФ и Китая в Балтийском море.

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