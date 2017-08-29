ВВС Южной Кореи отработали бомбардировку ставки Ким Чен Ына

Утром 29 августа четыре южнокорейских истребителя четвертого поколения F-15K Slam Eagle провели учебно-демонстративные бомбометания на полигоне поблизости от границы с КНДР. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сообщило местное агентство Yonhap, передает LIGA.net.

Как уточнил источник, при бомбардировке восемью бомбами МK-84 был отработан сценарий атаки на руководство тоталитарного государства на севере Корейского полуострова.

Такие меры сдерживания были предприняты в ответ на непрекращающиеся испытания КНДР по ее ракетной программе.

Mark 84 – американская авиабомба, принятая на вооружение еще в годы войны во Вьетнаме. Несет 429 кг тритонала и способна пробить 38 см металла или 3,3 м бетона.

Напомним, 8 августа 2017 года президент США Дональд Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Позднее были обнародованы подробности этих планов.

Утром 26 августа Северная Корея запустила несколько ракет в сторону Японии, а в ночь на 29 августа очередная ее ракета пролетела над японской территорией и упала предположительно у восточного побережья острова Хоккайдо. Токио срочно созвал заседание Совбеза ООН.

Кроме того, в конце лета разведка Южной Кореи доложила, что в КНДР все готово к новому – шестому – испытанию ядерной бомбы.