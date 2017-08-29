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Главная » Мир » ВВС Южной Кореи отработали бомбардировку ставки Ким Чен Ына

ВВС Южной Кореи отработали бомбардировку ставки Ким Чен Ына

ВВС Южной Кореи отработали бомбардировку ставки Ким Чен Ына
Учебная бомбардировка ВВС Южной Кореи / Фото: yna.co.kr

Для учений использовались восемь бомб МК-84

29.08.17 231
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Утром 29 августа четыре южнокорейских истребителя четвертого поколения F-15K Slam Eagle провели учебно-демонстративные бомбометания на полигоне поблизости от границы с КНДР. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сообщило местное агентство Yonhap, передает LIGA.net.

Как уточнил источник, при бомбардировке восемью бомбами МK-84 был отработан сценарий атаки на руководство тоталитарного государства на севере Корейского полуострова.

Такие меры сдерживания были предприняты в ответ на непрекращающиеся испытания КНДР по ее ракетной программе.

Mark 84 – американская авиабомба, принятая на вооружение еще в годы войны во Вьетнаме. Несет 429 кг тритонала и способна пробить 38 см металла или 3,3 м бетона.

Напомним, 8 августа 2017 года президент США Дональд Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Позднее были обнародованы подробности этих планов.

Утром 26 августа Северная Корея запустила несколько ракет в сторону Японии, а в ночь на 29 августа очередная ее ракета пролетела над японской территорией и упала предположительно у восточного побережья острова Хоккайдо. Токио срочно созвал заседание Совбеза ООН.

Кроме того, в конце лета разведка Южной Кореи доложила, что в КНДР все готово к новому – шестому – испытанию ядерной бомбы.

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