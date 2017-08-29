Тиллерсон хочет почти вдвое сократить количество спецпосланников Госдепа

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен значительно сократить количество спецпосланников Государственного департамента. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо Тиллерсона председателю комитета Сената по международным делам Бобу Коркеру, передает Европейская правда.

"Я считаю, что Департамент сможет лучше выполнить свою миссию, объединив некоторых послов и специальные представительства в региональных и функциональных бюро и устранив тех, кто достиг своей первоначальной цели или исчерпал себя", – заявил он в письме.

По его словам, в Госдепе почти 70 спецпосланников и во многих случаях существующие бюро внешнеполитического ведомства могут выполнять те же обязанности более эффективно.

В частности, он намерен сократить должности представителей США по вопросам изменения климата, по Сирии, Судану и Южному Судану, Арктике и других. В целом будут ликвидированы должности около 30 посланников.

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Телеканал напоминает, что в июле Рекс Тиллерсон лично назначил Курта Волкера спецпредставителем по Украине.