Юнкер: Европе нужно подумать над улучшением отношений с Россией

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейскому Союзу необходимо подумать над улучшением отношений с Россией, но так, чтобы европейские ценности и принципы были соблюдены. Об этом он заявил на конференции послов ЕС в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Нам надо подумать над тем, чтобы улучшить отношения с Россией, и это зависит от обеих сторон", - сказал он.

"Надо смотреть вперед в будущее, которое должно включать Европу. Площадь Европы - почти 5 млн км², а в России - 17,5 млн км²", - сказал он, отметив, что европейские ценности и принципы должны быть соблюдены, и, конечно "с учетом ситуации с Крымом...".

Напомним, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции против России не будут сняты до выполнения РФ всех условий.