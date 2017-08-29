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Главная » Мир » Юнкер: Европе нужно подумать над улучшением отношений с Россией

Юнкер: Европе нужно подумать над улучшением отношений с Россией

Юнкер: Европе нужно подумать над улучшением отношений с Россией
Жан-Клод Юнкер / Фото из открытых источников

С учетом европейских ценностей и принципов

29.08.17 183
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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейскому Союзу необходимо подумать над улучшением отношений с Россией, но так, чтобы европейские ценности и принципы были соблюдены. Об этом он заявил на конференции послов ЕС в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Нам надо подумать над тем, чтобы улучшить отношения с Россией, и это зависит от обеих сторон", - сказал он.

"Надо смотреть вперед в будущее, которое должно включать Европу. Площадь Европы - почти 5 млн км², а в России - 17,5 млн км²", - сказал он, отметив, что европейские ценности и принципы должны быть соблюдены, и, конечно "с учетом ситуации с Крымом...".

Напомним, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции против России не будут сняты до выполнения РФ всех условий. 

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