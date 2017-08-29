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Главная » Мир » В Беларуси уверяют, что после учений российские военные вернутся домой

В Беларуси уверяют, что после учений российские военные вернутся домой

В Беларуси уверяют, что после учений российские военные вернутся домой
Фото: AFP

В Генштабе заявили, что учения "Запад-2017" имеют чисто оборонный характер  

29.08.17 153
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Начальник генерального штаба вооруженных сил Беларуси Олег Белоконев отвергает заявления о том, что совместные белорусско-российские военные учения "Запад-2017" могут быть использованы для нападения на Украину, передает Радио Свобода.

"Четыре тысячи вагонов, на которых прибудут российские войска, – это полторы мотострелковые дивизии, такими силами осуществить  агрессию и оккупацию нельзя. На такие вещи способен только параноик и ненормальный авантюрист", – заявил начальник белорусского генштаба.

По его словам, до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Беларуси вернутся в места постоянной дислокации, а группировки войск России возвратятся на свою территорию.

Он добавил, что маневры, которые продлятся с 14 по 20 сентября, – это учения оборонного характера, подтверждающие курс Беларуси на союзнические отношения с Россией.

Беларусь при этом, по словам Белоконева, выполняет все обязательства в рамках международных договоров в рамках ООН и ОБСЕ и пригласила более 80 международных наблюдателей.

"Но вокруг российско-белорусских учений "Запад-2017" создан ажиотаж, неадекватное реагирование на обучение наших войск", – заявил генерал.

Белоконев добавил, что когда страны НАТО проводят свои учения, Беларусь не выражает претензий.

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