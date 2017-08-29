Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Ким Чен Ын стал трижды отцом

Ким Чен Ын стал трижды отцом

Ким Чен Ын стал трижды отцом
Фото: pressa.tv

Жена диктатора 27-летняя Ли Соль Чжу родила малыша еще в начале этого года, но информация скрывалась

29.08.17 945
100

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в третий раз стал отцом.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Его жена 27-летняя Ли Соль Чжу родила малыша еще в начале этого года, но информация скрывалась. Пол и имя ребенка до сих пор не известны.

Слухи о беременности жены Ким Чен Ына появились в прошлом году. Они возникли из-за того, что Ли Соль Чжу не выходила в свет целых девять месяцев.

Считается, что первого и второго ребенка Ким Чен Ыну она родила в 2010-м и 2013-м годах соответственно. Пара поженилась в 2009 году.

Напомним, Цукерберг надеется, что его дочери не придется взрослеть слишком быстро.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
ВВС Южной Кореи отработали бомбардировку ставки Ким Чен ЫнаЦукерберг надеется, что его дочери не придется взрослеть слишком быстроТрампу показалось, что Северная Корея начала уважать США

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 30083
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2015
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 3534
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 773
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2490
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 994
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1289
  1. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 7646 / 8308
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 7533 / 30083
  3. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 4250 / 4615
  4. Посольство Украины возмутилось флагом "ДНР" на торжествах в Болгарии 3043 / 3372
  5. В Минсоцполитики назвали размер максимальной пенсии в Украине 2816 / 3083
  6. В Украину приходит еще одна авиакомпания 2177 / 2367
  7. У Климкина нет российского гражданства, – МИД РФ 1714 / 1943
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 73 / 30083
  2. Осовременили. С 1 октября в Украине обещают поднять пенсии 5 миллионам пенсионеров 20 / 8308
  3. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 18 / 4615
  4. Жизнелюбы. Как помочь радоваться жизни тем, кому за 60 13 / 1419
  5. Кому вы нужны. Как мошенники используют слитые базы данных 8 / 1508
  6. Законопроект о реинтеграции Донбасса завершен на 99,9%, – Луценко 7 / 1455
  7. На одном языке. Чему взрослые могут поучиться у детей 7 / 395
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.