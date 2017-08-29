Ким Чен Ын стал трижды отцом

Жена диктатора 27-летняя Ли Соль Чжу родила малыша еще в начале этого года, но информация скрывалась

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в третий раз стал отцом.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Его жена 27-летняя Ли Соль Чжу родила малыша еще в начале этого года, но информация скрывалась. Пол и имя ребенка до сих пор не известны.

Слухи о беременности жены Ким Чен Ына появились в прошлом году. Они возникли из-за того, что Ли Соль Чжу не выходила в свет целых девять месяцев.

Считается, что первого и второго ребенка Ким Чен Ыну она родила в 2010-м и 2013-м годах соответственно. Пара поженилась в 2009 году.

Напомним, Цукерберг надеется, что его дочери не придется взрослеть слишком быстро.