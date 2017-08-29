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Главная » Мир » Наводнение в Техасе: вода начала переливаться через дамбу в Хьюстоне

Наводнение в Техасе: вода начала переливаться через дамбу в Хьюстоне

Наводнение в Техасе: вода начала переливаться через дамбу в Хьюстоне
Последствия урагана "Харви" / Фото: Getty Images

Новый Орлеан тоже готовится к наводнению

29.08.17 727
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Из-за проливных дождей, принесенных в Техас ураганом "Харви", уровень воды в водохранилище поднялся до критического уровня, и вода начала переливаться через дамбу Аддикс в Хьюстоне. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на власти штата.

Ранее инженеры уже начали сброс воды, чтобы предотвратить затопление находящихся около водохранилища районов. Однако во вторник, 29 августа, по словам главы штаба по ликвидации последствий наводнения Джеффа Лиднера, вода поднялась выше максимального подпорного уровня.

Как ожидается, в ближайшие дни в американском штате Техас, где более 30 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома, наводнение, вызванное ураганом "Харви", будет только усиливаться.

Затяжные ливни продолжались трое суток и, согласно прогнозу, дожди в ближайшее время не прекратятся.

Ураган "Харви", ослабевший до тропического шторма, добрался до штата Луизиана. Столица штата, город Новый Орлеан, серьезно пострадавший в результате урагана "Катрина" в 2005 году, также готовится к наводнению. Мэр города Митч Ландрю обратился к жителям с просьбой оставаться дома и держаться подальше от дорог.

Тем временем в городе Хьюстон, Техас, выпало рекордное количество осадков – 75 сантиметров, дороги города превратились в реки.

По данным властей Техаса, в результате шторма погибли по меньшей мере девять человек. При наводнении погибли шесть членов одной семьи, сообщили американские СМИ со ссылкой на родственников, но официально эта информация не подтверждена.

В Хьюстоне, четвертом по величине городе в США, не объявляли эвакуацию жителей из опасений, что она может привести к хаосу и гибели людей, оказавшихся взаперти в машинах на затопленных дорогах.

По данным властей, тысячи людей были спасены, многие из них провели ночь в организованном в центре города приюте для оставшихся без крыши над головой.

Метеорологи предупреждают, что на этой неделе количество осадков может вырасти вдвое.

Президент США Дональд Трамп пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате наводнения. Он намерен посетить Техас и, возможно, Луизиану.

"Процесс восстановления после причиненного погодой ущерба - это долгий и трудный путь, и федеральное правительство готово к нему", - сказал глава государства.

По словам Трампа, он обсуждал с членами конгресса вопросы финансирования ликвидации последствий наводнения, потому что оно обойдется в значительную сумму.

Трамп также объявил о введении чрезвычайного положения в Техасе и Луизиане. Эта мера позволяет оказывать экстренное финансирование и предпринимать другие шаги, направленные на борьбу с последствиями стихии.

Урагану "Харви" сначала была присвоена 4-я категория сложности, но по мере его продвижения вглубь континента категория была понижена до тропического шторма.

Из Хьюстона и его окрестностей были спасены более 3000 человек. Вертолеты эвакуировали людей с крыш домов.

Хьюстон – четвертый по величине город в США, в нем проживает 2,3 млн человек, а вместе с пригородами численность населения превышает 6,6 млн.

Губернатор Техаса Грег Эббот распорядился о направлении всех 12 тысяч служащих Национальной гвардии штата для участия в операциях по спасению людей и восстановлению инфраструктуры.

Власти готовятся оказать помощь полумиллиону пострадавших при наводнении, 30 тысяч человек, оставшихся без крова, будут размещены во временных приютах.

Из двух плотин, контролирующих водные потоки главной реки Хьюстона, был осуществлен аварийный сброс воды 28 августа власти заявили, что открывают плотины Аддикс и Баркер, жертвуя частью домов в пригородах, которые будут смыты, чтобы остановить проникновение воды в центр города.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что 30 и 31 августа ожидается самое сильное наводнение за последние дни, однако где именно резко увеличится уровень воды, пока неизвестно.

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