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Главная » Мир » Виновным в подрыве автобуса "Боруссии" признали россиянина

Виновным в подрыве автобуса "Боруссии" признали россиянина

Виновным в подрыве автобуса "Боруссии" признали россиянина
Фото: FootballHD.ru

Объем собранных доказательств составил почти 70 томов

29.08.17 106
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Правоохранительные органы Германии предъявили обвинения Сергею В., подозреваемому в совершении подрыва автобуса футбольной команды "Боруссия" в апреле этого года.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

​Расследование против Сергея В., обладающего двойным гражданством России и Германии, вело Федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ. Объем собранных доказательств составил почти 70 томов. Свою вину подозреваемый не признал.

По версии следствия, организатор взрыва хотел заработать на падении стоимости акций футбольного клуба, купив заранее пут-опционы на акции Borussia Dortmund GmbH. Пут-опционы дают их владельцу право реализовать акции по фиксированной цене в течение определенного времени. Таким образом, они могут принести прибыль, если рыночная цена акций снизится. Согласно расчетам, заработать на взрыве Сергей В. смог бы, если акции клуба упали на 11%. Однако после подрыва их стоимость снизилась лишь на 4,5%.

Рассчитывая ввести в заблуждение следователей, на месте взрыва преступник оставил записку, в которой говорилось о причастности к произошедшему исламистов. Однако она была написана с грубыми грамматическими и стилистическими ошибками и не смогла убедить правоохранительные органы.

Напомним, Ярмоленко официально стал игроком "Боруссии".

 

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