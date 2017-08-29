Одного из самых опасных преступников в США задержала велополиция

Наркодилера из Лаоса разыскивали на протяжении 12 лет

Полицейский патруль на велосипедах задержал в Монреале одного из самых разыскиваемых в США преступников.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CBC.

23 августа злоумышленника задержали вместе с подельником по подозрению в хранении наркотиков. При проверке документов мужчина попытался убежать, но полицейские быстро его догнали.

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Выяснилось, что уроженец Лаоса Катай-Хаофон Сичантха считался одним из самых разыскиваемых и опасных в Америке преступников. Он является лидером группировки, которая продавала экстази и марихуану в штатах Мичиган, Огайо, Иллинойс, Массачусетс, Джорджия и Нью-Йорк. Его искали с 2005 года. За помощь в поимке преступника предлагалась награда в размере $25 тысяч.

После предъявления злоумышленнику обвинений в Канаде он будет экстрадирован в США.

Напомним, в Британии осудили "агрономов", выращивавших коноплю в ядерном бункере.