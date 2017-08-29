Президент США Дональд Трамп и его супруга посетили штат Техас, пострадавший от урагана "Харви".
Мелания Трамп прибыла в зону стихийного бедствия в туфлях Manolo Blahnik на 12-сантиметровых каблуках.
"Меланья Трамп знает, как одеться на светское мероприятие, прием в Белом доме или на фотосессию... А на национальную катастрофу? Не похоже", - иронизирует издание Daily Mail, на которое ссылаются мировые СМИ.
Сам президент надел брюки-чинос, рубашку поло и подходящую к случаю ветровку.
Напомним, ущерб от урагана "Харви" может превысить $40 млрд.