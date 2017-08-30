Жертвами урагана "Харви" уже стали 30 человек, - СМИ

Число жертв обрушившегося на Техас урагана "Харви" достигло 30 человек. Об этом сообщает The New York Times, передает РБК-Украина.

Издание ссылается на информацию, полученную им от представителей местных властей. Данные, публикуемые другими американскими СМИ на этот счет, разнятся, однако большинство из них называет цифры, превышающие 10 человек. Официально власти затрудняются назвать точное число погибших в результате удара стихии.

Власти Хьюстона ввели комендантский час на неопределенный промежуток времени в связи участившимися случаями мародерства на фоне наводнений, вызванных ураганом "Харви".

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 5:00, присутствие полиции в городе и прилегающих территориях будет увеличено.

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"Вы не можете быть за рулем или находиться в каком-либо общественном месте", – подчеркнул мэр города Сильвестр Тернер.

Напомним, ущерб от пронесшегося по США урагана "Харви" может превысить $40 млрд.