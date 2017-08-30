180 млн человек в мире лишены доступа к питьевой воде из-за войн и конфликтов, – ЮНИСЕФ

Войны и вооруженные конфликты лишили более чем 180 миллионов человек доступа к чистой питьевой воде. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Эксперты Фонда подчеркивают, что враждующие стороны иногда намеренно отрезают целые районы от водоснабжения. Только в Сирии в 2016 году произошло 30 подобных инцидентов.

На северо-востоке Нигерии в результате боевых действий повреждено 75% системы водоснабжения и санитарии. В Южном Судане пострадала половина пунктов водоснабжения. В Йемене без воды могут остаться крупнейшие города.

В ЮНИСЕФ напоминают, что доступ к воде – право, а не привилегия, особенно в условиях конфликта и в чрезвычайных ситуациях. Отсутствие доступа к чистой воде ведет, в частности, к распространению опасных заболеваний.

В Йемене более 250 тысяч детей болеют холерой. Вспышка заболевания также зарегистрирована в Южном Судане. С июня холерой там заразились 19 тысяч человек.