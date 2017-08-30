Россия передала в ООН неправдивые данные о расходах на оборону за 2016 год

Переданные РФ сведения могут быть занижены в два раза

Российская Федерация передала Управлению ООН по вопросам разоружения заниженные данные о военных расходах за 2016 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Россия сообщила ООН, что за 2016 год потратила 2 трлн рублей, что, по оценкам РБК, на 83% (1,7 трлн рублей) ниже расходов российского бюджета на национальную оборону.

Кроме того, заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин по стандарту ООН рассчитал, что суммарные расходы РФ на оборону в 2016 году составили 4,93 трлн рублей. Таким образом, переданные Россией сведения в ООН могут быть занижены более чем в два раза.

Данный разрыв может объясняться секретной частью бюджета. В частности в 2016 году до 22% расходов российского бюджета проходило по закрытым статьям.

Напомним, Польша опасается, что РФ оставит часть войск в Беларуси после военных учений "Запад-2017".