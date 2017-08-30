Прокуратура Германии получила тысячу жалоб с обвинениями Меркель в госизмене

Офис федеральной прокуратуры Германии в Карлсруэ начиная с 2015 года получил более тысячи жалоб против канцлера Ангелы Меркель с обвинениями в государственной измене.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Berliner Morgenpost.

"Было доказано, что все уголовные обвинения против федерального канцлера не имеют под собой оснований", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Фрауке Келер.

Отмечается, что авторами значительной части жалоб были сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", которые обвиняют Меркель в том, что она впустила в страну более миллиона беженцев в прошлом и позапрошлом годах.

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Федеральная прокуратура отвечает за вопросы, которые касаются безопасности государства на внутреннем и внешнем уровне. Орган обязан рассматривать все подобные жалобы.