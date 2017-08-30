Трамп ущемляет свободу слова в США, – ООН

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Зейд аль-Хуссейн заявил, что критика средств массовой информации президентом США Дональдом Трампом может спровоцировать насилие в отношении журналистов, а также ущемляет свободу слова в Америке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам комиссара, свобода слова в США, являющаяся краеугольным камнем конституционного строя страны, подвергается нападкам президента.

"Это достаточно удивительно, особенно когда думаешь о свободе слова не только как о краеугольном камне Конституции США, но и во многом как о том, что ООН защищает на протяжении многих лет, и теперь эта самая свобода слова подвергается нападкам со стороны президента", – сказал аль-Хуссейн.

Он отметил, что такая ситуация является "удивительным поворотом событий", который может привести к опасным последствиям.

По данным агентства, аль-Хуссейн прокомментировал речь Трампа, в которой тот обрушился на некоторые СМИ за освещение его реакции на беспорядки в Шарлоттсвилле.

Напомним, ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир призвал администрацию США прекратить критику в адрес журналистов.