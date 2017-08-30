Вопрос с Путиным о строительстве в Москве Trump Tower не обсуждался

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что получил электронное письмо от Майкла Коэна, юриста Дональда Трампа с предложениями о строительстве небоскреба в Москве.

Об этом сообщают "РИА Новости".

По информации The Washington Post, на которую ссылаются мировые СМИ, Коэн рассказал конгрессу США о своем письме в адрес Пескова, которое отправил в январе 2016 года. Он действительно просил Пескова оказать содействие в строительстве небоскреба Trump Tower в "Москва-Сити". Не получив ответа, проект по строительству небоскреба решили свернуть.

"Я подтверждаю, что к нам среди общего объема мэйлов приходил и такой от господина Майкла Коэна. Это действительно было. В этом обращении говорилось о том, что некая российская компания вместе с определенными лицами преследует цель по созданию в московском "Сити" такого небоскреба, но дела у них не идут, и они просят помочь с какой-то рекомендацией и с продвижением этого дела", - рассказал Песков.

По его словам, пресс-служба президента оставила письмо без ответа, поскольку она не реагирует на подобные бизнес-темы.

"Такой e-mail был, мы нашли копию, у нас имеется", - сказал Песков.

Также он добавил, что лично не знаком с юристом Трампа и что этот вопрос с Владимиром Путиным не обсуждался.

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