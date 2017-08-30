В Саудовской Аравии начинается хадж

В этом году паломничество происходит на фоне дипломатического кризиса между Катаром и другими арабскими странами

Около двух миллионов мусульман со всего мира 30 августа начинают ежегодное паломничество к расположенным в Саудовской Аравии главным святыням исламского мира.

Как сообщают Крым.Реалии, ожидается, что примерно 90 тысяч иранцев примут участие в паломничестве в этом году. Это произойдет после бойкота события в 2016 году, который был реакцией на нападение, произошедшее два года назад. Тогда погибли более двух тысяч человек.

Отметим, в этом году хадж происходит на фоне дипломатического кризиса между Катаром и другими арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.

Напомним, Кремль не в курсе отъезда Кадырова в Иерусалим.