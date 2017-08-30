Президент Ливана заявил, что ИГИЛ побежден

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что операция по борьбе с террористами "Исламского государства" успешно завершена.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает агентство "Анадолу".
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"Операция по борьбе с ИГИЛ увенчалась успехом. Сегодня мы объявляем о победе нашей армии. Наша армия освободила страну от террористов. Поздравляю солдат и преклоняю голову перед памятью погибших", – сказал Аун.
Напомним, ИГИЛ заключило перемирие с Ливаном и Сирией.