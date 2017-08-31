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Главная » Мир » Количество жертв "Харви" возросло до 35 человек
Количество жертв "Харви" возросло до 35 человек
Фото из открытых источников

Количество жертв "Харви" возросло до 35 человек

Еще 17 числятся пропавшими без вести

31.08.17 11
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Тропический шторм "Харви" в Техасе  унес жизни по меньшей мере 35 человек, 17 остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Как сообщает Национальный центр ураганов в США, "Харви" ослабел до тропического шторма в среду вечером, но катастрофическое и опасное для жизни наводнение будет продолжаться в Хьюстоне  и в юго-западной Луизиане до конца недели.

Последними зарегистрированными случаями смерти была супружеская пара, которая утонула, пытаясь проехать по затопленной дороге под Симонтоном.

По прогнозам ожидается выпадение осадков еще 10-20 см и штормовые волны до 1,2 м вдоль западной части побережья в Луизиане.

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