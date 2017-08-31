На севере Польши на железнодорожной станции Сментово товарный поезд столкнулся с пассажирским. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Авария, причины которой пока не известны, произошла около 22.00 30 августа.

"Мы не знаем, по каким причинам на станции Сментово товарный поезд проигнорировал сигнал запрета выезда с бокового пути и выехал на главные пути. Это повлекло за собой столкновение с поездом "Погория" (Гдыня Главная-Бельско Бяла/Закопане), который двигался согласно правилам", - сообщил представитель польской железной дороги Миослав Семенец.

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В результате столкновения с рельсов сошли локомотив и семь из 11 вагонов пассажирского поезда.

Всего в поезде путешествовали около 200 человек. Ранения получили 28 человек, в том числе 15 детей.









Фото: rmf24