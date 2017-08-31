Пентагон подсчитал количество американских военных в Афганистане

В настоящее время в Афганистане находится около 11 тыс. американских военных. Об этом сообщил представитель Пентагона генерал-лейтенант Кеннет МакКензи, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В агентстве напомнили, что ранее сообщалось о 8,4 тыс. военных США в Афганистане. В Пентагоне объяснили, что новая цифра стала результатом более точной методики подсчета численности войск.

"Это не попытка увеличения численности войск, а попытка прояснить очень запутанные правила составления отчетности... Это позволит американцам узнать, что их дети служат в Афганистане", - заявил МакКензи.

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В то же время в Пентагоне не сказали, сколько американских солдат воюет в Ираке и Сирии.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что не будет принимать решение об увеличении численности войск в Афганистане до того, как не будет произведен открытый и полный подсчет численности уже развернутых в зоне конфликта сил.