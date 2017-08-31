Ураган "Харви" идет на рекорд по причиненным убыткам

Ущерб может превысить суммарные убытки от урагана "Катрина" в 2005-ом и тропического циклона "Сэнди" в 2012 году

Убытки от урагана "Харви" могут достигнуть рекордных значений, дойдя до отметки $160 млрд, что равняется примерно 1% ВВП США. ОБ этом сообщает Прайм со ссылкой на USA Today.

По данным специализированного портала AccuWeather, последствия урагана для экономики штата Техас будут очень серьезными, они окажут влияние на ситуацию на рынке труда, бизнес и доходы копаний.

Сумма ущерба может превысить суммарные убытки, вызванные ураганом "Катрина" в 2005 году и мощным тропическим циклоном "Сэнди" в 2012 году.

Напомним, не менее 35 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. Более 30 тысяч жителей сейчас находятся в пунктах временного размещения.

Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть масштабнее, чем от урагана "Катрина" в 2005 году, от которого серьезно пострадал штат Луизиана.