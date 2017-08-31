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Главная » Мир » Венгерские ученые призвали лишить Путина титула почетного доктора

Венгерские ученые призвали лишить Путина титула почетного доктора

Венгерские ученые призвали лишить Путина титула почетного доктора
Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Почетное звание президенту РФ 28 августа присвоил Дебреценский университет

31.08.17 108
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В Венгрии ученые и студенты призвали руководство Дебреценского университета отозвать титул почетного доктора у президента РФ Владимира Путина. Соответствующее заявление кафедры конституционного права опубликовали венгерские СМИ, передает Крым. Реалии.

Преподаватели также выразили свою позицию в Facebook: "Восхваление автократов для нас неприемлемо, оно противоречит всему, что мы представляем в нашей академической работе".

Ученые возмущены тем, что сенат их университета пренебрег заслугами тех почетных докторов, которые своим трудом создавали престиж вуза.

С требованием кафедры конституционного права Дебреценского университета согласился Институт Кароля Этвеша. В открытом письме это учреждение просит Дебреценский университет отменить постановление о присвоении Путину звания, настаивая на том, что оно незаконно и беспрецедентно в посткоммунистической истории высшего образования Венгрии.

Письмо подписали бывший кандидат на пост президента Венгрии Лаcло Майтены, действующий глава Института Кароля Этвеша, и Бернадет Шомоди, исполнительный директор учреждения.

На немедленном отзыве постановления сената Дебреценского университета настаивает также общественная организация молодежи из Дебрецена Natív. Петицию Natív подписали уже более 900 человек.

"Мы говорим о личности, о которой Совет Европы однозначно заявил, что он (Путин, – ред.) поддерживает войну на востоке Украины, в которой потеряли жизни более 10 тыс. человек и из-за которой миллионы граждан стали вынужденными переселенцами", – объяснили свои мотивы инициаторы петиции.

Напомним, 28 августа Сенат (ученый совет) Дебреценского университета присвоил Путину звание почетного доктора – honoris causa. Свою позицию руководство университета объяснило тем, что "правительство Венгрии и Россия благодаря Путину отводят значительную роль Дебреценскому университету в инвестиционном проекте построения второй очереди АЭС Пакш-2".

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