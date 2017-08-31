Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Стало известно, какой язык дороже всего обходится Европарламенту

Стало известно, какой язык дороже всего обходится Европарламенту

Стало известно, какой язык дороже всего обходится Европарламенту
Флаги ЕС и Ирландии / Фото из открытых источников

Финансирование онлайн-проекта "Мой дом европейской истории" вызывает вопросы о расходовании средств налогоплательщиков

31.08.17 109
000

Европейский парламент платит 42 евро за страницу перевода текстов с/на ирландский язык – больше, чем на любой другой язык. Об этом сообщает Telegraph.co.uk со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении, передает Европейская правда.

Европейский парламент на миллионы евро может превысить расходы бюджета на перевод после запуска сайта "Мой дом европейской истории", что вызывает вопросы относительно расходования средств налогоплательщиков.

Согласно документам, чиновники Европарламента просили перечислить дополнительные 1,5 млн евро, чтобы предотвратить ожидаемый перерасход на сумму 3,7 млн евро в годовом бюджете, который составляет 8,2 млн евро.

Чиновники требуют дополнительного финансирования для своего отдела переводов, после запуска онлайн-проекту "Мой дом европейской истории".

Также отмечается, что еще одна причина большого перерасхода – потребность в переводе на ирландский язык, который, согласно документу, является самым дорогим языком для перевода в Брюсселе.

Европейский парламент платит 42 евро за страницу перевода – больше, чем на любой другой язык.

Напомним, ирландский язык является одним из официальных языков Евросоюза.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В Евросоюзе предложили создать группу экспертов для борьбы с фейковыми новостямиПорошенко насчитал 144 реформы в Украине за последние несколько летВременные внутренние пограничные проверки в ЕС могут стать постоянными

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 35844
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2176
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 4025
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 870
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2638
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1101
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1411
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 12462 / 18875
  2. Серсею Ланистер убьют, Дейнерис отравят, а Сноу оседлает дракона 7937 / 10875
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3800 / 35844
  4. Обнародованы данные о военном присутствии РФ в Крыму и Донбассе 3127 / 3546
  5. "Киевстар" разъяснил отказ от ряда тарифов их непопулярностью 2770 / 3191
  6. Бывший заместитель Пшонки построил себе дворец под Киевом, – СМИ 2079 / 2525
  7. Русскоязычное население Украины страдает только на территориях, контролируемых силами РФ, – Волкер 1884 / 2059
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 63 / 18875
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 46 / 35844
  3. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 36 / 1824
  4. Обнародованы данные о военном присутствии РФ в Крыму и Донбассе 15 / 3546
  5. Русскоязычное население Украины страдает только на территориях, контролируемых силами РФ, – Волкер 10 / 2059
  6. Польский пловец первым в мире переплыл Балтийское море 7 / 233
  7. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Межигорья 5 / 6350
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.