Стало известно, какой язык дороже всего обходится Европарламенту

Флаги ЕС и Ирландии / Фото из открытых источников

Финансирование онлайн-проекта "Мой дом европейской истории" вызывает вопросы о расходовании средств налогоплательщиков

Европейский парламент платит 42 евро за страницу перевода текстов с/на ирландский язык – больше, чем на любой другой язык. Об этом сообщает Telegraph.co.uk со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении, передает Европейская правда.

Европейский парламент на миллионы евро может превысить расходы бюджета на перевод после запуска сайта "Мой дом европейской истории", что вызывает вопросы относительно расходования средств налогоплательщиков.

Согласно документам, чиновники Европарламента просили перечислить дополнительные 1,5 млн евро, чтобы предотвратить ожидаемый перерасход на сумму 3,7 млн евро в годовом бюджете, который составляет 8,2 млн евро.

Чиновники требуют дополнительного финансирования для своего отдела переводов, после запуска онлайн-проекту "Мой дом европейской истории".

Также отмечается, что еще одна причина большого перерасхода – потребность в переводе на ирландский язык, который, согласно документу, является самым дорогим языком для перевода в Брюсселе.

Европейский парламент платит 42 евро за страницу перевода – больше, чем на любой другой язык.

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Напомним, ирландский язык является одним из официальных языков Евросоюза.