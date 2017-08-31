Два взрыва прогремели на химзаводе в США

В Кросби на юге Техаса из-за последствий урагана "Харви" произошли взрывы на химическом заводе компании Arkema. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр чрезвычайных операций округа Харрис.

На химзаводе произошли два взрыва, в результате чего над предприятием наблюдались облака черного дыма. В результате инцидента пострадал заместитель местного шерифа, которого госпитализировали после вдыхания химических паров.

На данный момент неизвестно, полностью ли была проведена эвакуация жителей в радиусе 1,5 миль. Сотрудники завода и жители около 300 близлежащих домов были эвакуированы несколько часов назад.

"Взрыв или пожар (на заводе, - ред.) предотвратить невозможно", - отмечал перед инцидентом гендиректор Arkema Рич Роу.

Напомним, убытки от урагана "Харви" могут достигнуть рекордных значений, дойдя до отметки $160 млрд, что равняется примерно 1% ВВП США.