Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Два взрыва прогремели на химзаводе в США

Два взрыва прогремели на химзаводе в США

Два взрыва прогремели на химзаводе в США
Иллюстративное фото

Предприятие пострадало от урагана "Харви"

31.08.17 19
000

В Кросби на юге Техаса из-за последствий урагана "Харви" произошли взрывы на химическом заводе компании Arkema. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр чрезвычайных операций округа Харрис.

На химзаводе произошли два взрыва, в результате чего над предприятием наблюдались облака черного дыма. В результате инцидента пострадал заместитель местного шерифа, которого госпитализировали после вдыхания химических паров.

На данный момент неизвестно, полностью ли была проведена эвакуация жителей в радиусе 1,5 миль. Сотрудники завода и жители около 300 близлежащих домов были эвакуированы несколько часов назад.

"Взрыв или пожар (на заводе, - ред.) предотвратить невозможно", - отмечал перед инцидентом гендиректор Arkema Рич Роу.

Напомним, убытки от урагана "Харви" могут достигнуть рекордных значений, дойдя до отметки $160 млрд, что равняется примерно 1% ВВП США.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Пентагон подсчитал количество американских военных в АфганистанеУраган "Харви" идет на рекорд по причиненным убыткамКоличество жертв "Харви" возросло до 35 человек

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 36054
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2192
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 4050
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 874
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2651
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1107
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1423
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 12790 / 19073
  2. Серсею Ланистер убьют, Дейнерис отравят, а Сноу оседлает дракона 8126 / 11051
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 4021 / 36054
  4. Обнародованы данные о военном присутствии РФ в Крыму и Донбассе 3221 / 3559
  5. "Киевстар" разъяснил отказ от ряда тарифов их непопулярностью 2852 / 3252
  6. Бывший заместитель Пшонки построил себе дворец под Киевом, – СМИ 2303 / 2561
  7. Русскоязычное население Украины страдает только на территориях, контролируемых силами РФ, – Волкер 1897 / 2070
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 64 / 19073
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 47 / 36054
  3. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 39 / 1949
  4. Обнародованы данные о военном присутствии РФ в Крыму и Донбассе 17 / 3559
  5. Русскоязычное население Украины страдает только на территориях, контролируемых силами РФ, – Волкер 10 / 2070
  6. Польский пловец первым в мире переплыл Балтийское море 7 / 233
  7. Женщина, которая играет. Как актриса Лариса Кадочникова держит удар 6 / 1728
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.