В Стокгольме неизвестный с ножом напал на полицейских

В Стокгольме на площади Медборгарплацен вооруженный ножом мужчина напал на патруль полицейских и ранил одного из них в шею. Об этом сообщает ЛІГА.net cо ссылкой на The Local.
Инцидент произошел сегодня, 31 августа, около 10:40. Нападавшего сразу задержали.
Травмы офицера полиции не являются опасными для жизни.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виновным в подрыве автобуса "Боруссии" признали россиянина
Напомним, в Стокгольме 7 апреля 2017 года грузовик въехал в толпу людей. Погибли 4 человека. Ранения получили 15. В грузовике, давившем людей, полиция обнаружила устройство, похожее на взрывное. Полиция задержала двух подозреваемых.