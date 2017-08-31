Евросоюз констатирует отсутствие продвижения в переговорах по Brexit

Третий раунд переговоров не принес ожидаемого результата

Евросоюз и Великобритания не смогли достичь прогресса в переговорах по выходу королевства из европейского сообщества. Об этом заявил глава делегации ЕС Мишель Барнье, передает DW.

По его словам, стороны не смогли достичь прогресса в ходе третьего раунда переговоров по основным темам Brexit.

"Стороны далеки от существенных подвижек в принципиально важных вопросах", – сказал Барнье на пресс-конференции в Брюсселе.

Он добавил, что такие темпы переговоров срывают график процесса. В частности, запланированное на октябрь обсуждение модели будущих отношений Великобритании и Евросоюза не сможет начаться до урегулирования ключевых вопросов Brexit.

Изначально переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза должны были завершиться к концу 2017 года.