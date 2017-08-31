Ирак объявил о победе над ИГИЛ в Таль-Афаре

Этот иракский город был одним из последних бастионов "Исламского государства"

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абаде объявил о победе над боевиками "Исламского государства" в городе Таль-Афар и во всей провинции Ниневия. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Таль-Афар был освобожден. Мы говорим бойцам "Исламского государства": где бы вы ни были, мы придем к вам, и у вас нет другого выбора, кроме как сдаться или умереть", – сказал аль-Абаде, выступив с речью на телевидении.

Напомним, наступление на Таль-Афар началось 20 августа, а уже через неделю армия Ирака при поддержке американских военных почти полностью контролировала город.

Таль-Афар был последним крупным центром в северном Ираке под контролем джихадистов. Он является ключевым центром снабжения между Мосулом и сирийской границей.

Напомним, в июле джихадисты потеряли свой главный город в Ираке – Мосул, который контролировали с 2014 года.