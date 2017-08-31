96-летний санитар из Освенцима останется на свободе

Возможно, последний в истории Германии суд над нацистским преступником завершится без результата

Прокуратура немецкого города Шверин ходатайствует о прекращении судебного разбирательства по делу 96-летнего санитара из нацистского лагеря смерти Освенцим Хуберта Ц. из-за его недееспособности.

Как сообщает DW , состояние 96-летнего подсудимого, страдающего деменцией, не позволяет ему быть участником судебного процесса. Это подтвердила и последняя психиатрическая экспертиза, сделанная в июле 2017 года.

"Возможно, последний в истории немецкого правосудия суд над нацистским преступником времен Второй мировой войны завершится без результата", - констатирует издание.

Отметим, что прокуратура обвиняет Хуберта Ц. в соучастии в убийстве 3 681 человека.

Он был унтер-офицером СС в Освенциме с октября 1943 по январь 1944 года. С 15 августа по 14 сентября 1944 года он был санитаром в лагере смерти. За это время в Освенцим прибыло не меньше 14 эшелонов с узниками из французского Лиона, Австрии и Нидерландов.

Напомним, в Польше впервые опубликуют базу данных о палачах Освенцима.