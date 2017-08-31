Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Журналисты из Южной Кореи приговорены к смерти в КНДР

Журналисты из Южной Кореи приговорены к смерти в КНДР

Журналисты из Южной Кореи приговорены к смерти в КНДР
Фото из открытых источников

В Пхеньяне обиделись на изображение северокорейского герба, где красная звезда заменена на знак доллара

31.08.17 394
000

В Северной Корее заочно приговорили к смертной казни четырех южнокорейских журналистов.

Осужденные заслуживают высшей меры наказания, поскольку в своих рецензиях на критическую книгу о Северной Корее "серьезно оскорбили достоинство Корейской Народно-Демократической Республики", цитирует Немецкая волна постановление суда в Пхеньяне, обнародованном в четверг, 31 августа.

В документе подчеркивается, что "смертные приговоры должны быть приведены в исполнение в любое время и в любом месте без дальнейших разбирательств". 

Все началось с рецензии на книгу британских журналистов Дэниэла Тудора и Джеймса Пирсона "North Korea Confidential", выпущенную в 2015 году. В этой книге британцы описывают роль рыночных механизмов в повседневной жизни северокорейцев и, в частности, упоминают о популярности южнокорейских сериалов в КНДР и трендах моды.

Южнокорейские газеты "Чосон ильбо" и "Тона ильбо" напечатали рецензии на корейское издание этой книги и ее обложку, на которой изображен северокорейский герб, где красная звезда заменена на знак доллара. Суд в Пхеньяне расценил это как "жалкую очернительскую кампанию". Эти журналисты "зашли столь далеко, что даже оклеветали и оскорбили неприкасаемое название нашей страны и ее национальных символов", - отмечается в судебном приговоре.

Напомним, Ким Чен Ын хочет еще посмотреть на "безрассудные и глупые поступки янки".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Украине растет уровень агрессии в отношении журналистов, – НСЖУТрамп ущемляет свободу слова в США, – ООНВ РФ заявляют о похищении в Киеве российской журналистки

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 37038
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2221
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 4137
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 894
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2683
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1120
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1441
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 13391 / 19795
  2. Серсею Ланистер убьют, Дейнерис отравят, а Сноу оседлает дракона 8457 / 11279
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 4717 / 37038
  4. Обнародованы данные о военном присутствии РФ в Крыму и Донбассе 3240 / 3574
  5. "Киевстар" разъяснил отказ от ряда тарифов их непопулярностью 2947 / 3291
  6. Бывший заместитель Пшонки построил себе дворец под Киевом, – СМИ 2361 / 2592
  7. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 2058 / 2250
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 70 / 19795
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 48 / 37038
  3. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 42 / 2250
  4. Обнародованы данные о военном присутствии РФ в Крыму и Донбассе 17 / 3574
  5. Русскоязычное население Украины страдает только на территориях, контролируемых силами РФ, – Волкер 10 / 2089
  6. Женщина, которая играет. Как актриса Лариса Кадочникова держит удар 9 / 2006
  7. Польский пловец первым в мире переплыл Балтийское море 7 / 247
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.