Журналисты из Южной Кореи приговорены к смерти в КНДР

В Пхеньяне обиделись на изображение северокорейского герба, где красная звезда заменена на знак доллара

В Северной Корее заочно приговорили к смертной казни четырех южнокорейских журналистов.

Осужденные заслуживают высшей меры наказания, поскольку в своих рецензиях на критическую книгу о Северной Корее "серьезно оскорбили достоинство Корейской Народно-Демократической Республики", цитирует Немецкая волна постановление суда в Пхеньяне, обнародованном в четверг, 31 августа.

В документе подчеркивается, что "смертные приговоры должны быть приведены в исполнение в любое время и в любом месте без дальнейших разбирательств".

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Все началось с рецензии на книгу британских журналистов Дэниэла Тудора и Джеймса Пирсона "North Korea Confidential", выпущенную в 2015 году. В этой книге британцы описывают роль рыночных механизмов в повседневной жизни северокорейцев и, в частности, упоминают о популярности южнокорейских сериалов в КНДР и трендах моды.

Южнокорейские газеты "Чосон ильбо" и "Тона ильбо" напечатали рецензии на корейское издание этой книги и ее обложку, на которой изображен северокорейский герб, где красная звезда заменена на знак доллара. Суд в Пхеньяне расценил это как "жалкую очернительскую кампанию". Эти журналисты "зашли столь далеко, что даже оклеветали и оскорбили неприкасаемое название нашей страны и ее национальных символов", - отмечается в судебном приговоре.

Напомним, Ким Чен Ын хочет еще посмотреть на "безрассудные и глупые поступки янки".