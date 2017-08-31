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Главная » Мир » Twitter заморозил аккаунт японца за угрозы комару

Twitter заморозил аккаунт японца за угрозы комару

Twitter заморозил аккаунт японца за угрозы комару
Иллюстративное фото

Система отреагировала на подозрительное соседство ключевых слов: "тварь", "сдохни" и "мертв"

31.08.17 331
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Житель Японии столкнулся с цензурой из-за безжалостной расправы с насекомым, о которой он написал в соцсети.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Sora News 24.

Японец отбился от комара и похвастался этим в твиттере.

"Тварь! Куда ты лезешь кусаться, когда я пытаюсь отдохнуть и посмотреть телек? Сдохни! (на самом деле ты уже мертв)" — в таком духе написал пользователь @nemuismywife, и его аккаунт тут же заблокировали, причем навсегда.

"Ваш аккаунт был заморожен, потому что с него отправлялись сообщения, содержащие угрозы. (…) Этот аккаунт не может быть восстановлен", — так система объяснила причину блокировки. Пользователь тут же зарегистрировался заново, уже как @DaydreamMatcha, и поделился историей с нового аккаунта.

Система фильтрации твитов, вероятно, отреагировала на подозрительное соседство ключевых слов: "тварь", "сдохни" и "мертв".

Напомним, теленок, как две капли воды похожий на лидера Kiss, родился в Техасе.

 

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