Укротивший "Бешеного пса" станет первым пилотом Delta Airlines

Американская авиакомпания Delta Airlines сообщила, что любой работник, имеющий статус второго пилота, сможет стать командиром воздушного судна за 6 месяцев.
Для этого нужно всего лишь "укротить" "Бешеного пса" - так называют старейший самолет в парке компании - MD-88.
Как отмечают мировые СМИ, конструкция воздушного судна настолько старая, что приспособлена под навигацию по звездам.
Кроме того, машина является очень шумной.
Обычно на то, чтобы стать первым пилотом, требуются годы. Однако Delta предлагает быстрый путь. В компании рассказывают о случае, когда устроившийся в январе на работу второй пилот к июню того же года стал командиром экипажа.
Напомним, Boeing и Airbus будут обслуживаться на украинском заводе.