Россия закрывает свое консульство в Сан-Франциско

Генконсульство Российской Федерации в Сан-Франциско прекратит прием посетителей 1 сентября. Об этом говорится в заявлении на сайте консульства.

"С 1-го сентября Генеральное консульство России в Сан-Франциско прекращает прием посетителей по всем консульским вопросам", - говорится в сообщении.

Выдача готовых паспортов будет осуществляться до 13 часов 1-го сентября.

"Считаем, что решение о закрытии Генерального консульства России в Сан-Франциско является очередным недружественным шагом со стороны американских властей, который, прежде всего, больно ударит по российским гражданам, проживающим в консульском округе, а также по американским гражданам, т.к. значительная часть россиян имеет и американское гражданство", - отметили в заявлении.

31 августа Госдеп США потребовал от России закрыть консульство в Сан-Франциско и два других дипломатических объекта - один в Нью-Йорке и один в Вашингтоне. Дедлайном закрытия Вашингтон установил 2 сентября. Об этом сообщает Европейская правда.

В Государственном департаменте США объяснили, этот шаг сделан в ответ на "необоснованные действия" России, в частности в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в РФ.

Представитель Госдепа Хизер Науерт заявила, что таким образом США и РФ достигнут "паритета", ведь теперь каждая из стран будет иметь по три консульства.

Напомним, 28 июля МИД РФ объявил о санкциях против американских дипломатов. Это стало ответом Москвы на принятый Конгрессом США законопроект о санкциях против России.

Россия требует от США до начала осени сократить число своих дипломатических сотрудников до 455 человек. Также посольство США больше не сможет использовать складские помещения на Дорожной улице в Москве и дачу в Серебряном Бору.

Государственный департамент США выразил протест в связи с санкциями России.