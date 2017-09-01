СМИ: В Кремле ищут женщину в соперницы Путину на президентских выборах

В администрации российского президента задумались над тем, чтобы главным соперником Владимира Путина на предстоящих президентских выборах стала женщина. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на источники в кремлевской администрации Путина и близких к ней экспертов.

По данным издания, сейчас рассматривается 5-7 кандидатур, среди которых три – из "Справедливой России": председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.

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Также, по словам источников, согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной из партий. Идеальным вариантом в данном случае эксперты называют Ксению Собчак.

Издание пишет, что потенциальные кандидаты свое возможное участие пока не подтверждают. Так, Великая сообщила, что разговора с ней об этом не было и это маловероятно. Петеляева заявила, что официального предложения не было, но ей интересно поучаствовать. С Волынец связаться не удалось.

Напомним, Женщины до сих пор дважды были кандидатами в президенты РФ: в 2000 году нынешний председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова (Гражданское достоинство) набрала 1,01% голосов, а в 2004 году Ирина Хакамада (Союз правых сил) – 3,84%.