Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Ураган "Харви" забрал жизни 47 американцев

Ураган "Харви" забрал жизни 47 американцев

Ураган "Харви" забрал жизни 47 американцев
Фото из открытых источников

Власти США выделили 530 млн долларов для оказании помощи пострадавшим от стихийного бедствия

01.09.17 44
000

По последним официальным данным, число жертв урагана "Харви" и его последствий в США достигло 47 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В то же время местные власти продолжают поиски пропавших без вести.

По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, в городе наблюдается улучшение ситуации, возобновлено движение общественного транспорта, в том числе, судоходного.

Для оказании помощи пострадавшим от урагана власти США выделили 530 млн долларов.  

"Я могу сказать, что по состоянию на утро сегодняшнего дня более 311 тыс. граждан обратились с просьбой об оказании индивидуальной материальной помощи. Эти запросы поступили в FEMA по телефону и иными способами. Я воодушевлен тем, что нам удалось выделить на эти цели свыше 530 млн долларов", - отметил вице-президент США Майк Пенс.

Напомним, убытки от урагана "Харви" могут достигнуть рекордных значений, дойдя до отметки $160 млрд, что равняется примерно 1% ВВП США.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Россия закрывает свое консульство в Сан-ФранцискоПосле "Харви" на США надвигается "Ирма"Два взрыва прогремели на химзаводе в США

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 38651
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2256
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 4247
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 918
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2724
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1148
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1479
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3170 / 38651
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 2701 / 20432
  3. Киев по-дружески попросил Варшаву не изображать Львов на новых паспортах 2319 / 2707
  4. Бывший главный конструктор КБ "Южное" возглавил Госкосмос 1806 / 1998
  5. Бунт Лукашенко. Белорусы в поисках исторической правды 1516 / 1853
  6. Серсею Ланистер убьют, Дейнерис отравят, а Сноу оседлает дракона 1369 / 11372
  7. Свобода рожать. Запретят ли аборты в Украине 1281 / 1450
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 36 / 38651
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 23 / 20432
  3. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 16 / 2443
  4. Свобода рожать. Запретят ли аборты в Украине 6 / 1450
  5. Женщина, которая играет. Как актриса Лариса Кадочникова держит удар 6 / 2136
  6. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 5 / 1208
  7. Памяти Марины Цветаевой 4 / 119
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.