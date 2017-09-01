Ураган "Харви" забрал жизни 47 американцев

По последним официальным данным, число жертв урагана "Харви" и его последствий в США достигло 47 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В то же время местные власти продолжают поиски пропавших без вести.
По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, в городе наблюдается улучшение ситуации, возобновлено движение общественного транспорта, в том числе, судоходного.
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Для оказании помощи пострадавшим от урагана власти США выделили 530 млн долларов.
"Я могу сказать, что по состоянию на утро сегодняшнего дня более 311 тыс. граждан обратились с просьбой об оказании индивидуальной материальной помощи. Эти запросы поступили в FEMA по телефону и иными способами. Я воодушевлен тем, что нам удалось выделить на эти цели свыше 530 млн долларов", - отметил вице-президент США Майк Пенс.
Напомним, убытки от урагана "Харви" могут достигнуть рекордных значений, дойдя до отметки $160 млрд, что равняется примерно 1% ВВП США.